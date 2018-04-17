В Прикамье три месяца разыскивают пропавшего Николая Мельникова

«5 января этого года мужчина 1954 года рождения из своего дома, расположенного по адресу г. Чусовой улица Мира, ушёл в неизвестном направлении, оставив входную дверь открытой. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Приметы разыскиваемого чусовлянина: на вид 65-70 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, лицо бледное, глаза голубые. Николай Мельников был одет в чёрную трикотажную шапку, тёмно-синюю куртку, джинсы, чёрные зимние ботинки со шнуровкой.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Николая Мельникова, просят позвонить по телефону: 241-36-40.