В Елани контрактник получил три года колонии за нападение на командира

В Елани осудили 25-летнего контрактника Эртежи Ондара, который стал зачинщиком массовой драки в гарнизоне. Конфликт у военнослужащего с командиром произошел 1 августа 2017 года.

«Рядовой Ондар, будучи недовольным требованиями командира, связанными с наведением уставного порядка в подразделении, применил физическое насилие в отношении начальника. Он нанес ему один удар металлической дужкой от кровати по голове, причинив тому телесное повреждение в виде ушибленной раны теменной области, повлекшее легкий вред здоровью», — сообщает пресс-секретарь военного следственного управления ЦВО Алексей Садовский

На помощь командиру прибежал рядовой Александр Козырев , но и ему досталось от Эртежи Ондара. В итоге рядовой попал в госпиталь.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый Ондар вину в инкриминируемых деяниях не признал. В отношении него 10 августа 2017 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил Садовский.

На днях решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда Ондар был признан виновным по статьям «Насильственные действия в отношении начальника» и «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Суд назначил контрактнику наказание в виде трех лет колонии общего режима

Также ему придется выплатить 100 тысяч рублей по гражданскому иску в интересах государства и потерпевших.

Ранее в ЦВО называли драку с участием Ондара бытовым конфликтом.

В Елани периодически случаются ЧП. В феврале прошлого года там в учебном гарнизоне отравились 50 человек, в 2013 году 270 военных заболели пневмонией.