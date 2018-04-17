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В Елани контрактник получил три года колонии за нападение на командира
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В Елани контрактник получил три года колонии за нападение на командира 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
В Елани осудили 25-летнего контрактника Эртежи Ондара, который стал зачинщиком массовой драки в гарнизоне. Конфликт у военнослужащего с командиром произошел 1 августа 2017 года.
«Рядовой Ондар, будучи недовольным требованиями командира, связанными с наведением уставного порядка в подразделении, применил физическое насилие в отношении начальника. Он нанес ему один удар металлической дужкой от кровати по голове, причинив тому телесное повреждение в виде ушибленной раны теменной области, повлекшее легкий вред здоровью», — сообщает пресс-секретарь военного следственного управления ЦВО Алексей Садовский.
На помощь командиру прибежал рядовой Александр Козырев, но и ему досталось от Эртежи Ондара. В итоге рядовой попал в госпиталь.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый Ондар вину в инкриминируемых деяниях не признал. В отношении него 10 августа 2017 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил Садовский.
На днях решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда Ондар был признан виновным по статьям «Насильственные действия в отношении начальника» и «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Суд назначил контрактнику наказание в виде трех лет колонии общего режима.
Также ему придется выплатить 100 тысяч рублей по гражданскому иску в интересах государства и потерпевших.
Ранее в ЦВО называли драку с участием Ондара бытовым конфликтом.
В Елани периодически случаются ЧП. В феврале прошлого года там в учебном гарнизоне отравились 50 человек, в 2013 году 270 военных заболели пневмонией.
В прошлом году воинскую часть в Елани проверила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она приехала с комитетом солдатских матерей, чтобы выяснить, как военнослужащие переносят жару. Минусов в обеспечении водой ревизоры не нашли, зато заметили некачественные берцы.
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