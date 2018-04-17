В чём причина обрушения шахты «Дальней» под Красным Сулином?

Передавали, что на Дону обрушилась шахта. Много ли людей пострадало?

«В минувшее воскресенье, 15 апреля, во время буровых работ в шахте «Дальняя» в посёлке Тополевый Красносулинского района на глубине примерно 550 м произошло обрушение кровли.

В шахте работали 87 горняков, 86 из них эвакуировались самостоятельно.

К сожалению, один человек получил травмы несовместимые с жизнью. 40-летний подземный проходчик скончался на месте происшествия. Его тело подняли спустя несколько часов после обвала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что у погибшего остались супруга и несовершеннолетний ребёнок.

Шахта «Дальняя» входит в состав энергетического холдинга «ДТЭК», хозяином которого является украинский бизнесмен Ринат Ахметов