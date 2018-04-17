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В чём причина обрушения шахты «Дальней» под Красным Сулином?
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В чём причина обрушения шахты «Дальней» под Красным Сулином? 

АиФ Ростов 26 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Передавали, что на Дону обрушилась шахта. Много ли людей пострадало?
«В минувшее воскресенье, 15 апреля, во время буровых работ в шахте «Дальняя» в посёлке Тополевый Красносулинского района на глубине примерно 550 м произошло обрушение кровли.
В шахте работали 87 горняков, 86 из них эвакуировались самостоятельно.
К сожалению, один человек получил травмы несовместимые с жизнью. 40-летний подземный проходчик скончался на месте происшествия. Его тело подняли спустя несколько часов после обвала.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что у погибшего остались супруга и несовершеннолетний ребёнок.
Шахта «Дальняя» входит в состав энергетического холдинга «ДТЭК», хозяином которого является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
ТАСС сообщает, что во время одной из последних проверок Ростехнадзора в июле 2017 года специалисты выявили около 30 нарушений, в том числе и нарушения требований пожарной безопасности и технологических норм.
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