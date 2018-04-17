Премьер Киргизии назначил нового представителя республики в ЕАЭС

"Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Айдарбеков Айбек Акматбекович назначен заместителем руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики, представителем Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, заведующим отделом международного сотрудничества и интеграции аппарата правительства", — сообщила она.

Предыдущий представитель республики в ЕАЭС Санжар Уметалиев был снят с этой должности в январе нынешнего года.

Кроме того, еще одним замглавы аппарата кабмина стал Азамат Араев, который будет курировать отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций, отметили в пресс-службе.