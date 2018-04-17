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Премьер Киргизии назначил нового представителя республики в ЕАЭС
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Премьер Киргизии назначил нового представителя республики в ЕАЭС 

РИА Новости 26 минут назад
БИШКЕК, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков назначил Айбека Айдарбекова представителем республики в Евразийском экономическом союзе в ранге замруководителя аппарата правительства страны, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы киргизского кабмина.
"Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Айдарбеков Айбек Акматбекович назначен заместителем руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики, представителем Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, заведующим отделом международного сотрудничества и интеграции аппарата правительства", — сообщила она.
Предыдущий представитель республики в ЕАЭС Санжар Уметалиев был снят с этой должности в январе нынешнего года.
Кроме того, еще одним замглавы аппарата кабмина стал Азамат Араев, который будет курировать отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций, отметили в пресс-службе.
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