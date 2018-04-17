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Состав «Ямалспаса» пополнили новые люди
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Состав «Ямалспаса» пополнили новые люди 

ИА Север-Пресс 20 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямальском районе создали подразделение «Ямалспаса». По словам директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Владимира Власова, процесс кадрового формирования отряда в Ямальском районе завершился, сейчас десять человек проходят профессиональную подготовку в учебном центре Надыма. Также решены вопросы размещения поисково-спасательного отряда и необходимого административно-организационного сопровождения.
«Спасательные операции в Ямальском районе проводятся чаще всего с использованием авиации, что требует больших финансовых и временных затрат. Дислокация подразделения в Яр-Сале позволит значительно сократить время реагирования при возникновении ЧС, что является залогом успешности любой спасательной операции», — отметил начальник «Ямалспаса» Николай Потемкин.
Владимир Власов посетил отряд окружной противопожарной службы по Ямальскому району, встретился с коллективом и руководством отряда.
«Материально-техническая оснащенность и профессиональная подготовка бойцов отряда позволяют решать все поставленные задачи по защите населения и территорий от пожаров», — подытожил руководитель окружного ведомства.
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