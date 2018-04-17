Британские СМИ обеспокоились вооруженными кораблями РФ в Босфоре 

Британский таблоид The Daily Star опубликовал фотографии, которые показывают три вооруженных российских корабля в Босфоре. Как отмечает издание, корабли ВМФ РФ якобы направляются в военно-морскую базу в Тартусе на северном берегу Сирии.
«Российские военные корабли, нагруженные танками, грузовиками и военным оборудованием, были замечены на пути к Сирии, пока мир ждет ответа от Владимира Путина», — пишет The Daily Star.
В частности, фотографии показывают большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск», вошедший накануне в Средиземное море. На борту корабля были замечены бронетранспортеры БТР-80.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция осуществили ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии в ответ на якобы произошедшую в Думе химатаку 7 апреля. Президент России Владимир Путин назвал действия западной коалиции без санкций Совбеза ООН «актом агрессии против суверенного государства». Россия, по словам президента, самым серьезным образом осудила военную операцию США и союзников.