Перевалку опасных грузов могут остановить в портах регионов РФ, где пройдет ЧМ-2018

Российские власти в целях безопасности могут на время проведения в стране Чемпионата мира по футболу-2018 остановить перевалку всех опасных грузов в портах тех субъектов, где пройдут матчи. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как стало известно изданию, стивидоры уже начали уведомлять своих клиентов о том, что из-за усиления мер безопасности, связанных с проведением чемпионата, на период с 25 мая по 25 июля приостановят перевалку опасных грузов «всех классов».

В частности, речь идет о Петербургском контейнерном терминале Санкт-Петербурга (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина ). Он просил партнеров учитывать это обстоятельство при планировании своих отгрузок. В тех случаях, когда приостановить отправку грузов невозможно, КТСП предлагает обратиться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ) для целью получения согласования конкретной обработки и перевалки.

Источники издания сообщают, что стивидоры также просили Росморречфлот уточнить, каких именно опасных грузов будет касаться данное ограничение. Однако, ответные опубликованные разъяснения от ведомства не внесли ясности: за уточнениями попросили обращаться в МОШ.