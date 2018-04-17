ZTE сделала заявление в связи с санкциями США 

Гуанчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — Китайский гигант по производству телекоммуникационного оборудования компания ZTE во вторник утром заявила, что ей уже известно о запрете американского правительства в ее отношении.
"В настоящее время компания оценивает весь спектр потенциальных последствий, которые это событие может принести компании, и активно контактирует с соответствующими сторонами, чтобы отреагировать должным образом", — отмечается в заявлении.
ZTE сделала такое заявление через несколько часов после того, как Министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие китайской компании ZTE.
Базирующаяся в южнокитайском городе Шэньчжэнь компания ZTE лидирует в мире по поставкам телекоммуникационного оборудования и сетевых решений. Она также признана самым быстрорастущим производителем смартфонов в мире. -0-