ZTE сделала заявление в связи с санкциями США

Гуанчжоу , 17 апреля / Синьхуа / — Китайский гигант по производству телекоммуникационного оборудования компания ZTE во вторник утром заявила, что ей уже известно о запрете американского правительства в ее отношении.

"В настоящее время компания оценивает весь спектр потенциальных последствий, которые это событие может принести компании, и активно контактирует с соответствующими сторонами, чтобы отреагировать должным образом", — отмечается в заявлении.

ZTE сделала такое заявление через несколько часов после того, как Министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие китайской компании ZTE.