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Из провинции Шаньси в Минск отправился первый грузовой поезд «Китай — Европа»
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Из провинции Шаньси в Минск отправился первый грузовой поезд «Китай — Европа» 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Тайюань, 17 апреля /Синьхуа/ — На днях из провинции Шаньси /Северный Китай/ в столицу Беларуси Минск отправился первый железнодорожный состав в рамках международных грузовых перевозок Китай — Европа. Об этом сообщил провинциальный комитет по контролю и управлению государственным имуществом.
Поезд с 41 вагоном отправился со станции «Логистический парк Чжундин» на стыке городов Тайюань и Цзиньчжун, пересечет границу на КПП Маньчжоули /Маньчжурия, автономный район Внутренняя Монголия/ и прибудет в Минск примерно через 13 дней. Общая протяженность маршрута превышает 9 тыс. км.
Поезд, груженный 41 контейнером, транспортирует такие товары, как запчасти к автомобилям Geely, силикагель, ремни безопасности, вязаные изделия, комплектующие для чемоданов, детские коляски и др.
За движение ж/д составов по этому маршруту отвечает Шаньсийская логистическая компания «Цзиньоу», контрольный пакет акций которой принадлежит Компании энергетических и транспортных инвестиций провинции Шаньси. К настоящему времени компания «Цзиньоу» отправила в Россию, Германию и Беларусь 18 поездов «Китай — Европа». -0-
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