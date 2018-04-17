Из провинции Шаньси в Минск отправился первый грузовой поезд «Китай — Европа»

Тайюань, 17 апреля / Синьхуа / — На днях из провинции Шаньси /Северный Китай/ в столицу Беларуси Минск отправился первый железнодорожный состав в рамках международных грузовых перевозок Китай — Европа. Об этом сообщил провинциальный комитет по контролю и управлению государственным имуществом. Поезд с 41 вагоном отправился со станции «Логистический парк Чжундин» на стыке городов Тайюань и Цзиньчжун, пересечет границу на КПП Маньчжоули /Маньчжурия, автономный район Внутренняя Монголия / и прибудет в Минск примерно через 13 дней. Общая протяженность маршрута превышает 9 тыс. км. Поезд, груженный 41 контейнером, транспортирует такие товары, как запчасти к автомобилям Geely, силикагель, ремни безопасности, вязаные изделия, комплектующие для чемоданов, детские коляски и др. За движение ж/д составов по этому маршруту отвечает Шаньсийская логистическая компания «Цзиньоу», контрольный пакет акций которой принадлежит Компании энергетических и транспортных инвестиций провинции Шаньси. К настоящему времени компания «Цзиньоу» отправила в Россию Германию и Беларусь 18 поездов «Китай — Европа». -0-