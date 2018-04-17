Санкционная пауза. Решение расстроенного Трампа укрепило рубль 

Президент США Дональд Трамп после общения с советниками по национальной безопасности решил пока не вводить новые санкции против России. Как сообщают американские СМИ, лидер Соединённых Штатов был расстроен из-за официального анонса ограничительных мер против Москвы, потому как сам он ещё не уверен, стоит ли их принимать, сообщает RT. В итоге глава США решил, что к данному вопросу стоит вернуться, только если РФ даст соответствующий повод.
Отмечается, что решение Трамп принимал после резкого осуждения возможных санкций Кремлём. Позиция американского лидера отразилась на российской валюте: рубль на торгах укрепил свои позиции и перешёл к росту.
Поспешать нельзя медлить. Россия «долго запрягает» ответ на санкции США Ранее о подготовке новых ограничительных мер заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По её словам, это станет ответом на поддержку Россией Сирии, которая якобы применяет химическое оружие против своих же жителей, сообщает «Русская Планета». В Кремле же резко раскритиковали желание ввести новые санкции против России. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, эта позиция является «международным экономическим рейдерством» и противоречит международному праву и правилам ВТО.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что санкции Россию только закалят.
«В конечном итоге санкции — хорошая закалка для стали. Россия выйдет из этой ситуации только крепче, абсолютно самодостаточной, самостоятельной и влияющей на все мировые процессы с учетом своих национальных интересов. Мы готовы к этим трудностям. Многие эти трудности, которые нам создадут, конечно, будут нам мешать достойно решать свои социально-экономические задачи, но мы с этой ситуацией справимся», — считает сенатор.
Напомним, предыдущие ограничительные меры были введены 6 апреля. Тогда Минфин США опубликовал список российских чиновников, бизнесменов и компаний. Всего в него попали 38 физических и юридических лиц. Их активы в США, если таковые имеются, будут заморожены, а гражданам страны запретят иметь деловые отношения с ними. При этом санкции вводились не из-за конкретных шагов России, а из-за комплекса действий, которые, по версии Вашингтона, не отвечают интересам международного мира и безопасности. Госдума РФ в скором времени рассмотрит законопроект об ответных мерах.