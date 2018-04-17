Санкционная пауза. Решение расстроенного Трампа укрепило рубль

Президент США Дональд Трамп после общения с советниками по национальной безопасности решил пока не вводить новые санкции против России . Как сообщают американские СМИ, лидер Соединённых Штатов был расстроен из-за официального анонса ограничительных мер против Москвы , потому как сам он ещё не уверен, стоит ли их принимать, сообщает RT. В итоге глава США решил, что к данному вопросу стоит вернуться, только если РФ даст соответствующий повод.

Отмечается, что решение Трамп принимал после резкого осуждения возможных санкций Кремлём. Позиция американского лидера отразилась на российской валюте: рубль на торгах укрепил свои позиции и перешёл к росту.

Поспешать нельзя медлить. Россия «долго запрягает» ответ на санкции США Ранее о подготовке новых ограничительных мер заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли . По её словам, это станет ответом на поддержку Россией Сирии , которая якобы применяет химическое оружие против своих же жителей, сообщает «Русская Планета». В Кремле же резко раскритиковали желание ввести новые санкции против России. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, эта позиция является «международным экономическим рейдерством» и противоречит международному праву и правилам ВТО

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что санкции Россию только закалят.

«В конечном итоге санкции — хорошая закалка для стали. Россия выйдет из этой ситуации только крепче, абсолютно самодостаточной, самостоятельной и влияющей на все мировые процессы с учетом своих национальных интересов. Мы готовы к этим трудностям. Многие эти трудности, которые нам создадут, конечно, будут нам мешать достойно решать свои социально-экономические задачи, но мы с этой ситуацией справимся», — считает сенатор.