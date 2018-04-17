Игры Трампа: обещанные антироссийские санкции отменяются

Президент США Дональд Трамп отменил введение новых антироссийских санкций, о которых было объявлено на днях. Характерная для американского лидера резкая смена курса может быть связана с несогласованностью действий внутри администрации, пишет Washington Post

Однако впоследствии заявление постпреда команда президента подала как искажение фактов. Такую позицию Трамп занял, обсудив ситуацию с советниками по нацбезопасности. Инсайдеры утверждают, что глава США был расстроен преждевременным объявлением о введении мер, так как они до конца не проработаны, передает "Уралинформбюро"

Стоит отметить, что некоторые эксперты называют сомнительным сам факт того, что Хейли могла допустить в интервью неосторожность или неточность, указав на ее дисциплинированность и неизменную осторожность в публичных выступлениях.

В начале апреля США ввели ряд санкционных мер в отношении российских компаний. После этого курс рубля пошел вниз, а российские компании потеряли 15 миллиардов долларов.