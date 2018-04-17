Игры Трампа: обещанные антироссийские санкции отменяются 

Президент США Дональд Трамп отменил введение новых антироссийских санкций, о которых было объявлено на днях. Характерная для американского лидера резкая смена курса может быть связана с несогласованностью действий внутри администрации, пишет Washington Post.
О введении новых экономических ограничений против РФ 15 апреля заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Она отметила, что список конкретных санкций в отношении российских «компаний любого типа, которые занимаются оборудованием, связанным с Асадом и используемым химическим оружием», министр финансов Стивен Мнучин объявит уже 16 апреля.
Однако впоследствии заявление постпреда команда президента подала как искажение фактов. Такую позицию Трамп занял, обсудив ситуацию с советниками по нацбезопасности. Инсайдеры утверждают, что глава США был расстроен преждевременным объявлением о введении мер, так как они до конца не проработаны, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что некоторые эксперты называют сомнительным сам факт того, что Хейли могла допустить в интервью неосторожность или неточность, указав на ее дисциплинированность и неизменную осторожность в публичных выступлениях.
В начале апреля США ввели ряд санкционных мер в отношении российских компаний. После этого курс рубля пошел вниз, а российские компании потеряли 15 миллиардов долларов.