На пермском телевидении запускают второй сезон телепроекта об удобрениях

Компания «УРАЛХИМ» и филиал ВГТРК «Гостелерадиокомпания » Пермь » совместно с Пермским государственным аграрно-техническим университетом (ПГАТУ) запускают на пермском телевидении продолжение проекта «Удача на даче» о правильном использовании минеральных удобрений на приусадебных участках.

Телепроект предполагает десять еженедельных программ в региональном эфире каналов «Россия 1», «Россия 24» и « Россия . Культура». В каждой из них ведущая Галина Кристалл вместе с экспертами из ПГАТУ расскажет садоводам, как выращивать популярные растения и при этом правильно применять то или иное минеральное удобрение, производимое компанией «УРАЛХИМ». Если в 2017 году цикл из 14 передач был посвящён использованию подкормок для растений в летний и осенний периоды вегетации, то в программах второго сезона будут даны рекомендации специалистов по работе с удобрениями весной и в начале лета. Аудитория телепроекта узнает, например, как лучше подкармливать рассаду овощных культур и цветов, удобрять землянику и ухаживать за газоном.

Передача «Удача на даче» будет выходить еженедельно по вторникам в 22.30 в региональном эфире телеканала «Россия 24». Повторы можно увидеть по средам на каналах «Россия 1» в 9.30 и «Россия 24» в 19.15; по четвергам — на канале «Россия 24» в 8.15, а также по субботам — на каналах «Россия 1» в 8.50 и «Россия 24» в 18.00.