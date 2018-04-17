Японка хоронила кота и умерла

Жительница Японии умерла во время похорон собственного кота. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter.

Тело 50-летней японки обнаружил владелец жилья в районе Адати города Токио, приехавший взять с нее арендную плату. Полицейские считают, что женщина, скорее всего, умерла во время того, как рыла могилу, так как рядом с ней обнаружили лопату и тело мертвого кота. Наиболее вероятной причиной смерти они называют сердечный приступ, из-за которого она упала в вырытую ею же метровую яму.

На ее теле не обнаружили никаких повреждений. Вскрытие показало, что ее нашли спустя месяц или два после кончины.

В марте сообщалось о британце, погибшем во время похода в кино. Мужчина уронил телефон между двумя раскладными креслами, и когда потянулся за ним, одно из них автоматически сложилось и ударило его по голове. Британец застрял, начал паниковать, и у него случился сердечный приступ.