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Японка хоронила кота и умерла
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Японка хоронила кота и умерла 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Японии умерла во время похорон собственного кота. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter.
Тело 50-летней японки обнаружил владелец жилья в районе Адати города Токио, приехавший взять с нее арендную плату. Полицейские считают, что женщина, скорее всего, умерла во время того, как рыла могилу, так как рядом с ней обнаружили лопату и тело мертвого кота. Наиболее вероятной причиной смерти они называют сердечный приступ, из-за которого она упала в вырытую ею же метровую яму.
На ее теле не обнаружили никаких повреждений. Вскрытие показало, что ее нашли спустя месяц или два после кончины.
В марте сообщалось о британце, погибшем во время похода в кино. Мужчина уронил телефон между двумя раскладными креслами, и когда потянулся за ним, одно из них автоматически сложилось и ударило его по голове. Британец застрял, начал паниковать, и у него случился сердечный приступ.
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