Ещё
Екатеринбуржцев позвали пропылесосить Белую башню и смыть с нее надписи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбуржцев позвали пропылесосить Белую башню и смыть с нее надписи 

e1.ru 16 минут назад
Фото: e1.ru
На этой неделе, 21 апреля, в 12:00 пройдет субботник в Белой башне — памятнике архитектуры на Уралмаше. Башню нужно подготовить к новому экскурсионному сезону, а помочь в этом смогут все желающие.
— С каждым годом у нас уменьшается количество супергрязной и тяжелой работы, крупный мусор мы уже убрали в прошлые годы, — рассказала E1.RU руководитель арх-группы Podelniki, которая занимается благоустройством башни, Полина Иванова. — Что мы обнаружим под снегом на территории — это сюрприз для нас, но надеемся, что ничего сверхординарного там нет. Саму башню мы будем пылесосить сверху донизу с помощью промышленных пылесосов, будем мыть окна. Также смоем надписи, которые там появились за зиму.
После уборки организаторы проведут экскурсию для всех волонтеров и напоят всех чаем. А уже на следующей неделе начнется новый сезон, экскурсии в Белую башню будут проходить каждые выходные.
Если вы хотите помочь в уборке, запишитесь в специальной форме, чтобы организаторы подготовили нужное количество инструментов и печенек к чаю.
Подробнее почитать о Белой башне можно здесь. Недавно екатеринбургский памятник конструктивизма появился в ролике Google.
e1.ru: последние новости
В понедельник из-за реконструкции Макаровского моста частично перекроют улицу Челюскинцев Онлайн-репортаж: в Екатеринбурге судят участников бойни в Цыганском посёлке 20 тысяч рабочих ВСМПО — на волоске: Госдума вознамерилась запретить продавать титан в США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»144
Санкции США: Россию погружают в рецессию439
Скончался Андрей Невраев5
Путин придумал способ победить коррупцию1058
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии191
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
00:09
«Необъятная» Тарханова села на диету
Шоу-бизнес
00:41
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена ополчилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение