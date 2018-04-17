Екатеринбуржцев позвали пропылесосить Белую башню и смыть с нее надписи

На этой неделе, 21 апреля, в 12:00 пройдет субботник в Белой башне — памятнике архитектуры на Уралмаше. Башню нужно подготовить к новому экскурсионному сезону, а помочь в этом смогут все желающие.

— С каждым годом у нас уменьшается количество супергрязной и тяжелой работы, крупный мусор мы уже убрали в прошлые годы, — рассказала E1.RU руководитель арх-группы Podelniki, которая занимается благоустройством башни, Полина Иванова . — Что мы обнаружим под снегом на территории — это сюрприз для нас, но надеемся, что ничего сверхординарного там нет. Саму башню мы будем пылесосить сверху донизу с помощью промышленных пылесосов, будем мыть окна. Также смоем надписи, которые там появились за зиму.

После уборки организаторы проведут экскурсию для всех волонтеров и напоят всех чаем. А уже на следующей неделе начнется новый сезон, экскурсии в Белую башню будут проходить каждые выходные.

Если вы хотите помочь в уборке, запишитесь в специальной форме, чтобы организаторы подготовили нужное количество инструментов и печенек к чаю.