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Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Новосибирске
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Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 38 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В прошлом году горожанам раздали
15 километров
георгиевских лент. По традиции, купля и продажа символов Победы запрещена, ленты можно раздавать только бесплатно. Сотни волонтеров появятся на улицах с 24 апреля, они не только раздают ленты, но и объясняют, как правильно их носить.
Традиция раздавать черно-оранжевые ленты как символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне родилась в 2005 году по инициативе жительницы Новосибирска Натальи Лосевой.
С тех пор акция проводится ежегодно на средства предприятий и государственного бюджета.
История георгиевской ленты берет свое начало с 18-го века. Черный и оранжевый — цвета дыма и пламени — символизируют военную доблесть и славу. Сегодня акция проходит не только в России и странах ближнего зарубежья, но и в Европе. Георгиевская лента — обязательный атрибут во время шествия Бессмертного полка 9 Мая.
Если вы хотите присоединиться к добровольцам для подготовки таких лент и выдачи их горожанам, то регистрируйтесь на сайте Волонтерского корпуса НСО.
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