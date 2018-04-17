Жители ростовской многоэтажки трое суток живут без света и горячей еды 

Жители одной из ростовских многоэтажек, находящихся на улице Лелюшенко в микрорайоне Верхний Темерник, уже трое суток живут без подачи электроэнергии и без горячей воды. Об этом они рассказали в популярном паблике в социальных сетях. По словам ростовчан, управляющая компания не спешит решать их проблемы. «Третьи сутки живем без электричества, в кромешной тьме. Учитывая то, что наш дом не подключен к газу и мы пользуемся электроплитами, мы еще и третьи сутки находимся без горячего питания. Почти в каждой квартире есть маленькие дети, только на нашей площадке трое детей, двое из них груднички. Еще в доме есть инвалиды и инвалиды-колясочники. Управляющую компанию наши проблемы не волнуют. Они спокойно ушли на выходные, зная, что многоквартирный дом остался без света», — пишут они в своем сообщении. При этом ростовчане отмечают, что причины такой ситуации в настоящее время им неизвестны. Жители огорчены, что их дом был брошен без света на выходные и планируют обращаться в надзорные и правоохранительные органы.