Ещё
Мьянма амнистирует почти 8,5 тысячи заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мьянма амнистирует почти 8,5 тысячи заключенных 

Российская Газета 35 минут назад
Новый президент Мьянмы Вин Мьин намерен амнистировать 8490 заключенных. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как указано в заявление канцелярии президента страны, помилование призвано «принести мир в сердца людей». Освобождение заключенных приурочено к празднованию нового года, который отмечается в Мьянме в середине апреля. Известно, что под амнистию, среди прочих, попали 36 политзаключенных.
Сообщается также, что в список помилованных не включены двое репортеров Reuters, задержанных в конце прошлого года по обвинению в разглашении секретной информации.
Напомним, что предыдущий глава Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку в конце марта 2018 года. Одним из его самых значимых политических решений стала отмена в 2016 году положения о чрезвычайной ситуации, длившегося в стране более 60 лет.
Российская Газета: последние новости
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на монтаж временных объектов к ЧМ-2018 В Астраханской области засеют хлопком около 500 гектаров Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химатаки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю135
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа164
Крымский мост потроллил Украину152
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма126
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение