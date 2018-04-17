Мьянма амнистирует почти 8,5 тысячи заключенных

Новый президент Мьянмы Вин Мьин намерен амнистировать 8490 заключенных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как указано в заявление канцелярии президента страны, помилование призвано «принести мир в сердца людей». Освобождение заключенных приурочено к празднованию нового года, который отмечается в Мьянме в середине апреля. Известно, что под амнистию, среди прочих, попали 36 политзаключенных.

Сообщается также, что в список помилованных не включены двое репортеров Reuters , задержанных в конце прошлого года по обвинению в разглашении секретной информации.

Напомним, что предыдущий глава Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку в конце марта 2018 года. Одним из его самых значимых политических решений стала отмена в 2016 году положения о чрезвычайной ситуации, длившегося в стране более 60 лет.