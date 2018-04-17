Проводы зимы в Цюрихе 

Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.
Цюрих, 17 апреля /Синьхуа/ — 16 апреля в Цюрихе отметили шестизвонье — традиционный праздник, посвященный окончанию зимы и приходу весны.