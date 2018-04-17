Ещё
Центральный проспект Красноярска готовят к большому ремонту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Санкции США: Россию погружают в рецессию

Центральный проспект Красноярска готовят к большому ремонту 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
На проспекте Мира в Красноярске этим летом продолжатся работы по благоустройству. Проектная дкоументация уже готова, в ближайшее время пройдут торги, и их победитель приступит к работам.
На проспекте Мира заменят освещение. Чтобы установить опоры и фонари, потребуется подготовить площадки. Уже на этой неделе на Мира начнется демонтаж старого оборудования.
Работы начнутся на участке между улицами Горького и Декабристов, вначале на нечетной стороне проспекта. Сотрудники «КрасноярскГорСвета» уберут старные провода и светильники, затем демонтируют и опоры. Потом начнется проверка состояния кабелей и другого оборудования, которое в прошлом году было убрано под землю.
Подготовительные работы и расконсервация электрооборудования будет идти поквартально, сообщили в мэрии. Сначала на участке от ул. Горького до ул. Декабристов, потом в квартале от ул. Декабристов до ул. Робеспьера, дальше — от ул. Робеспьера до ул. Профсоюзов.
Затем пройдут работы на нечетной стороне проспекта. К этому времени завершатся торги, и подрядчик присупит к установке нового освещения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Артем Коновалов возглавит «Нижегородпассажиравтотранс» «Смерть его была странной». Скончался краснодарский эколог Михаил Абрамян Красноярскую торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Еще одна страна вступилась за Россию164
Путин придумал способ победить коррупцию829
Россия готовится к самым жестким санкциям США112
Санкции США: Россию погружают в рецессию73
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
03:29
Россия готовится к самым жестким санкциям США
Политика
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:57
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии
В мире
00:20
Украинский вертолет улетел задом
Оружие Армия
01:28
Наводнения и засухи предсказывают учёные
Наука Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение