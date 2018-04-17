Центральный проспект Красноярска готовят к большому ремонту

На проспекте Мира в Красноярске этим летом продолжатся работы по благоустройству. Проектная дкоументация уже готова, в ближайшее время пройдут торги, и их победитель приступит к работам.

На проспекте Мира заменят освещение. Чтобы установить опоры и фонари, потребуется подготовить площадки. Уже на этой неделе на Мира начнется демонтаж старого оборудования.

Работы начнутся на участке между улицами Горького и Декабристов, вначале на нечетной стороне проспекта. Сотрудники «КрасноярскГорСвета» уберут старные провода и светильники, затем демонтируют и опоры. Потом начнется проверка состояния кабелей и другого оборудования, которое в прошлом году было убрано под землю.

Подготовительные работы и расконсервация электрооборудования будет идти поквартально, сообщили в мэрии. Сначала на участке от ул. Горького до ул. Декабристов, потом в квартале от ул. Декабристов до ул. Робеспьера, дальше — от ул. Робеспьера до ул. Профсоюзов.

Затем пройдут работы на нечетной стороне проспекта. К этому времени завершатся торги, и подрядчик присупит к установке нового освещения.