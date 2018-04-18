Современные стеклянные фасады получат в ходе реконструкции несколько старых московских кинотеатров 

Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, после реконструкции кинотеатр «Алмаз», расположенный в центре города, станет похожим на стеклянный корабль. А советский кинотеатр «Рассвет» на севере столицы получит прозрачный фасад с панорамными окнами. После реконструкции в обоих зданиях появятся современные кинокомплексы, магазины, киоски и кафе. Напомним, что по аналогичному проекту ремонтируются кинотеатры «Киргизия» в Новогирееве, «Аврора» в Теплом Стане и «Первомайский» в районе Восточное Измайлово. Всего же до 2019 года в Москве преобразуют 39 советских кинотеатров.