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Современные стеклянные фасады получат в ходе реконструкции несколько старых московских кинотеатров
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Современные стеклянные фасады получат в ходе реконструкции несколько старых московских кинотеатров 

Авторадио 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, после реконструкции кинотеатр «Алмаз», расположенный в центре города, станет похожим на стеклянный корабль. А советский кинотеатр «Рассвет» на севере столицы получит прозрачный фасад с панорамными окнами. После реконструкции в обоих зданиях появятся современные кинокомплексы, магазины, киоски и кафе. Напомним, что по аналогичному проекту ремонтируются кинотеатры «Киргизия» в Новогирееве, «Аврора» в Теплом Стане и «Первомайский» в районе Восточное Измайлово. Всего же до 2019 года в Москве преобразуют 39 советских кинотеатров.
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