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Первый канал запустит «Голос» для пенсионеров
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Первый канал запустит «Голос» для пенсионеров 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Первый канал объявил о старте кастинга для участия в новых сезонах проекта «Голос». Помимо него, в новом сезоне стартует шоу «Голос 60+», которое даст возможность людям пенсионного возраста проявить себя.
Новый сезон вокального шоу «Голос» стартует осенью 2018 года. Первый канал также анонсировал «Голос 60+», ориентированный на участников пенсионного возраста. «Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект „Голос 60+“ для участников 60+», − сообщили в пресс-службе телеканала. Подробности о том, кто станет ведущим и жюри нового проекта, пока не разглашаются.
Пользователи Сети с одобрением приняли новую идею и высказали предположения о будущем ведущем шоу. Некоторые выразили надежду, что им останется Дмитрий Нагиев, а другие посчитали, что с поставленной задачей справится Максим Галкин − на его счету уже есть опыт работы с возрастными участниками в шоу талантов «Старше всех!».
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