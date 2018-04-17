Первый канал запустит «Голос» для пенсионеров

Первый канал объявил о старте кастинга для участия в новых сезонах проекта «Голос». Помимо него, в новом сезоне стартует шоу «Голос 60+», которое даст возможность людям пенсионного возраста проявить себя.

Новый сезон вокального шоу «Голос» стартует осенью 2018 года. Первый канал также анонсировал «Голос 60+», ориентированный на участников пенсионного возраста. «Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект „Голос 60+“ для участников 60+», − сообщили в пресс-службе телеканала. Подробности о том, кто станет ведущим и жюри нового проекта, пока не разглашаются.