Ветерану войны в Ростовской области незаконно начислили долг за воду

В городе Шахты Ростовской области ветерану Великой Отечественной войны необоснованно начислили долг по оплате водоснабжения для полива. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина обратился в ведомство. Согласно представленным документам, на участке находятся дом и подсобные постройки общей площадью больше 100 кв м. Остальная же часть участка замощена.

«Таким образом, в отсутствие поливной площади ГУП РО « УРСВ» по лицевому счету ветерана необоснованно производилось начисление платы за услугу водоснабжения для использования земельного участка и расположенных на нем надворных построек», — отметили в надзорном ведомстве. При этом сумма долга, по мнению компании, набежала свыше 16 тыс. руб.

Теперь компания-поставщик должна устранить выявленные нарушения. Необоснованный долг был аннулирован.