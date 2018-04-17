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Ветерану войны в Ростовской области незаконно начислили долг за воду
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Ветерану войны в Ростовской области незаконно начислили долг за воду 

Деловое сообщество 47 минут назад
В городе Шахты Ростовской области ветерану Великой Отечественной войны необоснованно начислили долг по оплате водоснабжения для полива. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина обратился в ведомство. Согласно представленным документам, на участке находятся дом и подсобные постройки общей площадью больше 100 кв м. Остальная же часть участка замощена.
«Таким образом, в отсутствие поливной площади ГУП РО « УРСВ» по лицевому счету ветерана необоснованно производилось начисление платы за услугу водоснабжения для использования земельного участка и расположенных на нем надворных построек», — отметили в надзорном ведомстве. При этом сумма долга, по мнению компании, набежала свыше 16 тыс. руб.
Теперь компания-поставщик должна устранить выявленные нарушения. Необоснованный долг был аннулирован.
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