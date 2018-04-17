Бизнесмен обнаружил на своем участке на Алтае больше ста захоронений

Инцидент произошел на территории совхоза «Барнаульский», где бизнесмен приобрел еще в начале 2000 годов земельный участок. Мужчина планировал построить здесь коттеджный поселок. Однако, как сообщает издание altapress.ru, строительство началось лишь в 2014 году. К своему удивлению, предприниматель обнаружил на своем участке земли 150 могил. Местные жители видимо просто похоронили своих родных на чужой земле.

Мужчина рассчитывает, что власти города выплатят компенсацию, но там пытаются доказать, что участок достался ему незаконно.