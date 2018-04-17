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Составлен рейтинг самых упоминаемых федеральных политиков
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Составлен рейтинг самых упоминаемых федеральных политиков 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне формирования нового правительства «Медиалогия» составила рейтинг упоминаемости в СМИ федеральных чиновников и политиков. В число лидеров вошли Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров и Сергей Шойгу.
Медиалогия проанализировала 40 тысяч федеральных и региональных источников, сообщает Коммерсант. Самым упоминаемым стал премьер-министр Дмитрий Медведев (629 тысяч сообщений).
Самый востребованный министр в правительстве РФ — глава МИДа Сергей Лавров (всего 297 тысяч сообщений). Особенно активно он упоминался СМИ в мае 2017 года, в связи с объявлением о предстоящей встрече министра с президентом США Дональдом Трампом, а также в марте 2018-го — в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Среди наиболее упоминаемых членов кабинета министров — глава Минобороны Сергей Шойгу и курирующий спорт вице-премьер Виталий Мутко (138 и 105 тысяч сообщений соответственно). Шойгу чаще всего фигурировал в СМИ, когда участвовал в параде Победы, сопровождал Владимира Путина во время отпуска в Туве (август) и заявил о начале возвращения российских военных из Сирии (декабрь 2017 года).
Мутко пользовался вниманием прессы, после того как «назвал абсолютной глупостью обвинения в адрес футболистов РФ в применении допинга» (июнь), а затем — когда МОК установил для него пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр. От 100 до 70 тысяч раз упоминались другие члены правительства (в порядке уменьшения): министр финансoв Антoн Силуанoв, министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер Аркадий Двoркович, министр экoномического развития Максим Oрешкин, министр транспoрта Максим Сoколов, министр oбразования Oльга Васильева, вице-премьер Дмитрий Рогoзин, министр энергетики Александр Нjвак.
С популярными членами правительства могут сравниться отдельные региональные руководители. Второе место по числу упоминаний занял мэр Москвы Сергей Собянин (322 тысячи сообщений). Чаще всего он упоминался в связи с реновацией жилого фонда в столице.
Глава Чечни Рамзан Кадыров упоминался 174 тысячи раз. О Кадырове писали в связи с включением в санкционный список США и блокировкой его аккаунтов в Facebook и Instagram.
Среди политиков, не занимающих никаких постов чаще всех упоминается Алексей Навальный (314 тысяч раз; замыкает тройку лидеров). О нем писали в связи с протестными акциями (июнь и октябрь 2017 года), а также после отказа зарегистрировать его кандидатом на президентских выборах. Анализ медийности на федеральном телевидении показывает несколько иную расстановку сил. Лидерство здесь удерживает Сергей Лавров (3400 сообщений). Далее следует Сергей Собянин, и только потом — Дмитрий Медведев. Алексей Навальный по федеральному ТВ упоминался всего 145 раз.
Политолог Аббас Галлямов считает, что власти пытаются поддержать в гражданах интерес к внешней политике. Это позволяет минимизировать претензии жителей страны к собственным властям.
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