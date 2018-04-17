Летнее расписание автобусов Захарково-Москва изменится из-за юбилея усадьбы «Архангельское» в 2019 г.

По случаю векового юбилея музея-усадьбы «Архангельское» изменится расписание движения автобусов Захарково-Москва в апреле-октябре 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Петр Красиков.

«В соответствии с разработанным планом обеспечения транспортной доступности музея-усадьбы «Архангельское», будут организованы регулярные маршруты автобуса №1067 Захарково-Москва, следующего от метро «Строгино». В декабре 2018 г. будет разработано расписание, которое вступит в силу на апрель-октябрь 2019 г. Цель — сокращение межрейсовых интервалов», — сказал П. Красиков.

По его словам, автобусы будут ходить чаще. Этот маршрут станет главным для посетителей, которые захотят приехать своим ходом на празднование 100-летия усадьбы «Архангельское» в мае 2019 г. «Рассматривается вопрос об организации движения бесплатных автобусов-шаттлов от ближайших станций метро. Они будут предназначены для гостей праздника, которые заранее закажут экскурсионное обслуживание», — отметил П. Красиков.

Как ранее сообщали в АНО «ДМТУ», в дни пиковых нагрузок на празднованиях 100-летия «Архангельского» ожидается до 8 тыс. посетителей.