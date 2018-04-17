На знаменитой «Тюбетейке» вместо плитки появился фотопринт

Пленка блестит на солнце. Фото: facebook.com/leysan.faizova

Знаменитую «Тюбетейку» на Московском рынке отреставрировали. Часть разрушенного татарского орнамента вернули на фасад здания. Только не в виде мозаики из плитки, а в виде фотопринта. Пленка блестит на солнце, написала в Facebook Лейсан Фаизова.

Во время ремонта строители сняли часть облицовки, но представитель собственника здания обещал все вернуть на место.

«Плитка вернется на место! Даже не сомневайтесь. У нас два с половиной года идет ремонт — как внутренний, так и внешний. Как вы понимаете, облицовку приходится снимать. Но на облик здания мы ни в коем случае не покушаемся», — говорил он летом прошлого года.

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