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На знаменитой «Тюбетейке» вместо плитки появился фотопринт
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На знаменитой «Тюбетейке» вместо плитки появился фотопринт 

Казанский Портал 55 минут назад
Пленка блестит на солнце. Фото: facebook.com/leysan.faizova
Знаменитую «Тюбетейку» на Московском рынке отреставрировали. Часть разрушенного татарского орнамента вернули на фасад здания. Только не в виде мозаики из плитки, а в виде фотопринта. Пленка блестит на солнце, написала в Facebook Лейсан Фаизова.
Во время ремонта строители сняли часть облицовки, но представитель собственника здания обещал все вернуть на место.
«Плитка вернется на место! Даже не сомневайтесь. У нас два с половиной года идет ремонт — как внутренний, так и внешний. Как вы понимаете, облицовку приходится снимать. Но на облик здания мы ни в коем случае не покушаемся», — говорил он летом прошлого года.
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