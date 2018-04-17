Компания из Южной Кореи хочет построить судоверфь на Сахалине

"Возможности инвестировать в совместный с российской стороной проект по созданию судостроительного комплекса изучает компания ENK Co., LTD. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Олега Кожемяко с генеральным консулом Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ", — говорится в сообщении.

В планах инвестора — разместить новое производство в морском торговом порту Корсакова , на который распространен режим свободного порта Владивосток. По замыслу корейских бизнесменов, работающих в партнерстве с сахалинской компанией «Южный терминал», на первоначальном этапе будущая верфь сможет ремонтировать мало— и среднетоннажные рыболовецкие суда местных промышленников, а в дальнейшем и строить новые.

"Это очень перспективное направление двустороннего сотрудничества. Особую ценность для нас представляет передовой опыт Южной Кореи. Эта страна, как известно, — один из лидеров на мировом рынке в вопросах судостроения и судоремонта", — приводит пресс-служба слова Кожемяко.

Ли Сок Пэ в свою очередь отметил, что южнокорейское правительство проявляет большой интерес к расширению экономического сотрудничества с Дальним Востоком России и в том числе с Сахалинской областью.

"В нашей стране реализуется так называемая новая северная политика. Определены 9 ключевых направлений взаимодействия, основные в списке — энергетика, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, модернизация портов", — цитирует пресс-служба генконсула.