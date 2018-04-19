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В Волгограде на улице Советской уложат асфальт на 46 000 квадратных метрах
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В Волгограде на улице Советской уложат асфальт на 46 000 квадратных метрах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На улице Советской в Волгограде в ходе реконструкции дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры будет уложен асфальт на 46 000 квадратных метрах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, восстановительные работы на дороге длиной около 2 800 метров начались на прошлой неделе. Было проведено глубокое фрезерование старого покрытия, восстановлены несколько люков засыпанных технологических колодцев. Сейчас дорожники приступили к укладке нижнего, выравнивающего слоя
На следующей неделе стартуют строительные работы в границах улиц Володарского и Краснознаменской, где в настоящее время завершается реконструкция магистрального трубопровода. По данным мэрии, в ремонте задействована современная техника — асфальтоукладчик, два тяжелых катка, самосвалы, тракторы.
После окончания всех работ на улице Советской будет проведено благоустройство прилегающей территории.
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