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На улице Мира в Волгограде сняли старый асфальт
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На улице Мира в Волгограде сняли старый асфальт 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты сняли изношенный асфальт на улице Мира в границах от Главпочтамта до НЭТа в центре Волгограда. В скором времени они начнут укладывать новое покрытие.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, будет также обновлено дорожное полотно на участке, прилегающем к памятнику Александру Невскому, находящемуся на площади Павших борцов. В конце марта здесь устранили дефекты на проезжей части, появившиеся после зимы. Теперь с установлением сухой и теплой погоды здесь уложат двойной слой асфальтобетона.
А пока рабочие ведут работы по поднятию люков техколодцев и ливнеприемных решеток до уровня будущего дорожного полотна. После этого они приступят к укладке асфальтобетона.
Отметим, что площадь восстанавливаемого полотна достигает 9 000 квадратных метров. Ремонт идет без перекрытия улицы.
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