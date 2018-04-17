На улице Мира в Волгограде сняли старый асфальт

Специалисты сняли изношенный асфальт на улице Мира в границах от Главпочтамта до НЭТа в центре Волгограда . В скором времени они начнут укладывать новое покрытие.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, будет также обновлено дорожное полотно на участке, прилегающем к памятнику Александру Невскому , находящемуся на площади Павших борцов. В конце марта здесь устранили дефекты на проезжей части, появившиеся после зимы. Теперь с установлением сухой и теплой погоды здесь уложат двойной слой асфальтобетона.

А пока рабочие ведут работы по поднятию люков техколодцев и ливнеприемных решеток до уровня будущего дорожного полотна. После этого они приступят к укладке асфальтобетона.

Отметим, что площадь восстанавливаемого полотна достигает 9 000 квадратных метров. Ремонт идет без перекрытия улицы.