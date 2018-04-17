Инвестпроекты и господдержка: Клычков создаст ещё один экспертный Совет

Заседание Координационного совета по промышленности Орловской области прошло в администрации области накануне, 16 апреля, сообщает пресс-служба.

На встрече, которую провел врио губернатора Андрей Клычков , присутствовали члены регионального правительства, руководители промышленных предприятий и бизнесмены.

Основным вопросом совещания стали меры господдержки промышленности, направленные на развитие инвестиционной деятельности предприятий и транспортно-логистической инфраструктуры Орловской области.

— Приоритетная задача власти — создание условий для промышленного роста, который даст импульс развитию всего региона, — сказал на встрече Клычков.

На заседании было принято решение о создании экспертного Совета по предпринимательству.

Было отмечено, что в регионе несколько предприятий активно пользуются федеральной поддержкой. В их числе «ГМС Ливгидромаш», «Протон», «Гамма», «Мценский завод коммунального машиностроения». Так, например, в октябре 2017 года «Санофи-Авеентис Восток» подписала втрой специальный инвестконтракт.

Правительство региона направило в Минпромторг предложения о возможном участии предприятий Орловской области в программах производства импортозамещающей продукции.

В регионе в первую очередь поддержка ориентирована на инвестиционные программы по импортозамещению и модернизации производств. Также в неё включены льготы по налогообложению, предоставление площадей с инфраструктурой на базе индустриальных парков, госгарантии и субсидии.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в реестре инвестиционных проектов находится более 40 проектов. промышленности. Разработан «План мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве и промышленности». Работает региональный Центр поддержки экспорта.

Эффективной мерой поддержки промышленности и бизнеса станет создание независимого совета, в состав которого войдут представители аграрного и промышленного сектора, научного сообщества и представители сферы IT-технологий.

Состав экспертного Совета по предпринимательству будет утвержден в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.