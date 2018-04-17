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Промоушэн против коррупции. Общественная палата Ямала проводит конкурс фоторабот
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Промоушэн против коррупции. Общественная палата Ямала проводит конкурс фоторабот 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Общественная палата Ямала при поддержке Центра развития гражданских инициатив ЯНАО и муниципальных общественных палат начинает прием заявок на конкурс «Я — против коррупции».
Так организаторы надеются привлечь граждан, детей и молодежь к антикоррупционной пропаганде, формированию негативного отношения к фактам коррупции, а также популяризации честного и законопослушного образа жизни.
К участию принимаются фотографии с изображением надписи #ЯпротивКоррупции. Фотография может быть размещена в социальной сети с сопровождающей подписью и хэштегами #ЯпротивКоррупции, #ОбщественнаяпалатаЯмала. Работы должны нести агитационную, пропагандистскую нагрузку против коррупции, например, с помощью выразительных композиций или интересных и необычных фотосюжетов, удачных слоганов, либо других способов.
Заявки принимаются с 16 апреля по 31 мая. Награждение победителей состоится 12 июня. Работы с пометкой «Конкурс» необходимо направить в электронном виде на адрес электронной почты Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
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