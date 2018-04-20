Система наблюдения за ЕГЭ готова к основным экзаменам

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев на досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) и полностью готова к работе в основной период.

Для проведения досрочного ЕГЭ было задействовано в общей сумме за все дни экзаменов 19 485 камер. Всего за досрочный период система видеонаблюдения осуществила 228 542 часов трансляций с видеокамер, что в два раза больше чем в предыдущем году.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. С каждым годом его функциональность дорабатывается: в 2018 году на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения заданий кураторами ситуационных центров в отношении онлайн наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 5 тысяч пользователей.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году сопоставимо с количество звонком в 2017 году.

«Ростелеком» организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ уже пять лет. За это время компания существенно улучшила сервис, сделала его максимально удобным для наблюдателей. Во время проведения досрочного ЕГЭ в этом году система видеонаблюдения функционировала в штатном режиме, что подтверждает ее полную готовность к основному периоду ЕГЭ», — заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. На досрочный период проведения экзаменов DDOS-атаки не были зафиксированы.