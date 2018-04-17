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В Казани благоустроят территорию у онкодиспансера
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В Казани благоустроят территорию у онкодиспансера 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани планируют благоустроить Республиканский клинический онкодиспансер. Для этого уже разработали три концепции.
Кроме медицинской составляющей, в больнице позаботятся о прилегающей территории. Организуют удобный подъезд, сделают парковку, дорожки, зону отдыха, высадят больше зелени и перенесут остановку ближе к зданию.
Территорию диспансера планируют увеличить, сообщает пресс-служба мэрии. Власти хотят, чтобы пациентам и посетителям было комфортно находиться в больнице.
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