Полтора миллиарда из бюджета на строительство резиденции губернатора

Дача на озере

Коттеджный поселок на берегу озера Варчаты

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Схема вывода средств

Строить такой объект напрямую из бюджета было бы вершиной глупости, которой Дмитрий Кобылкин никогда не отличался. Поэтому для сомнительных схем вывода средств из бюджета или просто для необоснованно дорогих покупок за госсчет был придуман ряд региональных фондов. Предположительно, среди них — «Региональный инновационно-инвестиционный фонд „Ямал“», сокращенно РИФ «Ямал».

Этот фонд был создан для развития инновационных проектов в регионе, помощи малому бизнесу и ведения инвестиций. Правительство ЯНАО как учредитель вложило в него за последние 8 лет не один миллиард рублей и регулярно получает от руководства фонда красивые отчеты о проделанной работе. Но кроме официальной стороны деятельности компании существует вторая, скрытая от любопытных глаз, задача по обеспечению главы регионального правительства предметами роскоши и всевозможными благами на «дальней даче».

Вот реестр затрат на строительство дачи на озере Варчаты. Общая сумма расходов едва укладывается в 1,5 миллиарда рублей. Деньги долями разной величины выделялись из фонда в адрес одной и той же фирмы с уставным капиталом 10 тыс. рублей. «Северная Строительная Компания» учреждена 13 лет назад и до прихода к власти в регионе Дмитрия Кобылкина ничем особо не отметилась. А вот с 2010 года на фирму посыпались госзаказы и суперприбыли. Сначала организация строила и продавала региону квартиры, а потом стала получать подряды на возведение куда более важных объектов. Дела пошли так хорошо, что в 2010 году учредитель компании Наталья Чирвон получила доход в размере 10 млн рублей, с которых, видимо, случайно, забыла уплатить налог. Местной налоговой инспекции пришлось взыскивать с предприимчивой бизнесвумен деньги через суд.

Бизнес уже тогда шел на ура, а потому в суд Наталья пришла уже с оплаченным счетом, без проблем найдя деньги для уплаты налогов. Это в принципе не удивительно, если учесть то обстоятельство, что за все время своего существования «Северная Строительная компания» получила подрядов на сумму в 7 млрд рублей. Сегодня директором компании с миллиардным оборотом является сорокалетний Иван Чирвон — житель Салехарда с белорусскими корнями.

На что уходят деньги

Дальняя дача, упоминаемая во взаимосвязи с губернатором Кобылкиным, оснащена всем необходимым. Здесь несколько гостевых домов и все, что нужно для комфортной жизни гостей губернатора. Только одна баня стоит 30 млн рублей, тротуарная плитка на улице — 14 млн, есть причал, топливное хранилище, часовня, сотни миллионов потрачены на отделочные материалы. Внутри домов сделан современный ремонт, проведена пожарная сигнализация, завезен английский текстиль и немецкая мебель.

<►>Мебель и предметы роскоши

Диваны — ни какие-нибудь, а марки «Альберт&Штейн». Только один из них — комплект «Лоуренс» — стоит больше миллиона рублей. Дизайнерские кресла «Нобель» красного цвета в количестве четырех штук по 240 тысяч каждое и диван «Георг IV». Кровать «Хьюстон» — 847 тыс. рублей. Камин — почти 2 млн рублей. Только на деньги, отданные за камин для дачи, можно было бы переселить на Ямале целую семью из аварийного жилья в новую квартиру. Но деньги из бюджета идут на роскошь. Причем обратите внимание на то, какие позиции представлены в смете.

Кресло «Нобель»

Камин подвесной — 1 827 000. Скрытые бары в каждой из комнат для гостей — три единицы. Пуфики для ног, тарелки для спутникового телевидения, зимний сад с редкими цветами, крытый бассейн, люстры, бра и зеркала — все вместе на сумму 153 млн рублей. Напоминаем, это деньги, имеющие отношение к фонду РИФ «Ямал», он создан правительством округа, финансируется за счет бюджета и должен вкладывать средства в развитие инновационных проектов. Неужели лучше потратить их на дорогостоящие пуфики, торшеры и диваны?

Все имущество было оформлено сначала на РИФ «Ямал», потом передано в управление ООО «АрктТур», учрежденному этим самым фондом, и сдано в аренду ГКУ «Ямальский» — тому самому, который управляет «Нееловскими дачами» — так называемой ближней резиденцией Кобылкина.

Если взглянуть в реестр, то можно увидеть, что в дефицитный для бюджета ЯНАО год на резиденцию, находящуюся в пользовании Кобылкина в Варчаты, было потрачено полмиллиарда рублей. Это деньги, которые могли бы пойти на помощь детям, лечение стариков и поддержку малого бизнеса. Но нет: в общей сложности только на строительство ушло 1,5 млрд рублей. Столько же предполагалось выделить на программу переселения из аварийного жилья жителей Ямала за 5 лет. То есть одна дача губернатора стоит так же как жилье для 3 тыс. переселенцев.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

И это если не считать тех затрат, которые были произведены фондом на реконструкцию резиденции Варчаты до 2015 года. Тогда ситуация вообще вышла из-под контроля — подрядчик откровенно завысил цены на материалы, а работы выполнил настолько некачественно, что пришлось переделывать. При этом заказчиком работ выступило ООО «АСВТехстрой», генеральным директором которого является Владимир Александрович Герасименко. Совпадение фамилий данного господина и прокурора ЯНАО Александра Герасименко не случайно — они родственники, и это наводит на мысль, что одной из причин халатного отношения к заказу могло стать чувство безнаказанности.

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Попытка замести следы

Первая информация о баснословных тратах на строительство роскошной дачи губернатора Ямала появилась в прессе минувшей осенью. Сразу после этого губернатор Кобылкин решил нивелировать ущерб бюджету, чтобы не получить тюремный срок. Но поскольку деньги уже давным-давно были потрачены, единственным вариантом хоть как-то оправдаться перед Москвой стала попытка «безвозмездно подарить» дачу бюджету округа. По данным источника ПАСМИ, чтобы подчистить все следы сомнительных сделок, глава региона привлек доверенное лицо — председателя счетной палаты ЯНАО Владимира Свидлова и профильный департамент строительства и жилищной политики. Теперь лучшие головы округа вместо того, чтобы выявлять нарушения, пытаются их узаконить и навести хоть какой-то порядок.

Вот документ, который прислал в редакцию ПАСМИ наш читатель, знакомый с ситуацией. Из него следует, что в настоящее время ведутся переговоры о переводе имущества резиденции в госсобственность. Однако, по данным источника, ГТК «Ямальский», на баланс которого хотят оформить имущество, принимать на себя обязательства не торопится из-за тех вопросов, которые могут возникнуть у правоохранительных органов к собственникам данного объекта. Как итог, объект в госсобственность не передан, а сама дача требует дополнительного ремонта — еще на 200 млн рублей, которые фонд, скорее всего, возьмет опять из бюджета.

Ситуация складывается для Кобылкина непростая, тем более, что обустройство «дальней дачи» за 1,5 миллиарда — далеко не первый его промах, который заметили журналисты. В частности, «Новая газета» написала об унитазе стоимостью более 8 миллионов рублей, который был установлен при ремонте гостиничного комплекса «Ямальский», известного в регионе как резиденция губернатора ЯНАО. Публикацию молниеносно подхватили СМИ, и губернатору Кобылкину ничего другого не оставалось, кроме как через пресс-службу опровергать статью. Кроме этого, по данным источника, ему пришлось оправдываться перед первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. На вопрос представителя Кремля, правда ли это, Кобылкин не нашел ничего лучшего, чем назвать статью фейком, пообещав представить доказательства своей невиновности. Но доказательств Кобылкин не обнародовал и по сей день.

Подробности истории читайте в подборке «Губернатор и прокурор осваивают Ямал»

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