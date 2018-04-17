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Китай усилит контроль за безопасностью на объектах культурного наследия
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Китай усилит контроль за безопасностью на объектах культурного наследия 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Чиновник Государственного управления по охране культурного наследия КНР Чэнь Пэйцзюнь в понедельник предупредил о наличии лазеек в системе безопасности на множестве объектов культурного наследия и заверил о готовности усилить правоисполнение в этой сфере.
"Существуют актуальные проблемы, касающиеся безопасности объектов культурного наследия", — сказал он, подводя итоги проверки соблюдения норм безопасности на соответствующих объектах в прошлом году.
"Необходимо повышать осведомленность местных чиновников и общественности о важности обеспечения безопасности памятников культуры, а также укреплять правоисполнение в этой сфере", — сказал он.
По словам чиновника, часто возникают случаи, когда компетентным ведомствам неизвестно об инцидентах, связанных с безопасностью памятников культуры, поскольку подведомственные структуры о них не докладывают.
В прошлом году управления по охране культурного наследия различных уровней проинспектировали 437 тыс. 333 объекта культурного наследия и выявили свыше 60 тыс. скрытых угроз безопасности. В частности, было обнаружено 3666 подобных угроз на объектах культурного наследия, находящихся под усиленной охраной государства.
В прошлом году управление возбудило 90 дел о правонарушениях на объектах культурного наследия, находящихся под усиленной охраной государства. Шесть из них были переданы для расследования органам общественной безопасности.
"Управление намерено усилить сотрудничество с полицией, активизировать правоохранительную деятельность и привлекать к ответственности тех, кому не удалось устранить проблемы в сфере обеспечения безопасности", — констатировал Чэнь Пэйцзюнь. -0-
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