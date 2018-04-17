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Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Ростове закрыли детский центр «Кидбург»
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Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Ростове закрыли детский центр «Кидбург» 

161.ru 56 минут назад
Фото: 161.ru
В ТРЦ «Горизонт» закрыли детский развлекательный центр «Кидбург». В заведении нашли множество нарушений правил пожарной безопасности, в связи с чем оно было опечатано.
— Сотрудники МЧС проверили помещение и нашли большое количество недочетов. Специалисты решили закрыть «Кидбург», пока его руководство не выполнит предписания, — прокомментировала старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева.
Мы отправили запрос в дирекцию «Кидбурга» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Мы опубликуем его, как только получим.
После кемеровской трагедии в Ростове и других городах начались массовые проверки в торговых центрах. За первую неделю специалисты побывали на 168 объектах и нашли в них в общей сложности 630 нарушений. Редакция 161.ru немного опередила экспертов и провела собственную проверку городских ТРЦ. Какие нарушения удалось обнаружить, читайте в нашем материале.
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