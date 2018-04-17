Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Ростове закрыли детский центр «Кидбург»

В ТРЦ «Горизонт» закрыли детский развлекательный центр «Кидбург». В заведении нашли множество нарушений правил пожарной безопасности, в связи с чем оно было опечатано.

— Сотрудники МЧС проверили помещение и нашли большое количество недочетов. Специалисты решили закрыть «Кидбург», пока его руководство не выполнит предписания, — прокомментировала старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева

Мы отправили запрос в дирекцию «Кидбурга» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Мы опубликуем его, как только получим.

После кемеровской трагедии в Ростове и других городах начались массовые проверки в торговых центрах. За первую неделю специалисты побывали на 168 объектах и нашли в них в общей сложности 630 нарушений. Редакция 161.ru немного опередила экспертов и провела собственную проверку городских ТРЦ. Какие нарушения удалось обнаружить, читайте в нашем материале.