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Boring Company Илона Маска привлекла $112,5 млн инвестиций
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Boring Company Илона Маска привлекла $112,5 млн инвестиций 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Boring Company Илона Маска, которая планирует строить подземные туннели под крупными городами для перемещения автомобилей и пешеходов, привлекла $112,5 млн Об этом пишет CNBC со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
До сих пор Boring Company не раскрывала данных об инвестициях и руководящем составе. Согласно документам, директором компании является инженер SpaceX Стив Дэвис, а исполнительным топ-менеджером — президент Neuralink Джаред Бирчалл.
Имена инвесторов не раскрываются. Известно, что в раунде приняли участие 31 человек, а большую часть денег вложил сам Маск. Ранее предприниматель заявлял, что бурильная компания зарабатывает за счёт сторонних проектов — например, продажи кепок и огнемётов.
Ранее Маск объявил о намерении Boring Company заняться разработками в области общественного транспорта. По его словам, Boring Company по-прежнему собирается перевозить автомобили в тоннелях под землей, но «лишь после того, как решит все потребности в общественном транспорте».
Маск планирует построить «тысячи» станций размером с парковочное место, которые будут перемещаться по тоннелям. По задумке предпринимателя, это обеспечит точеченую доставку пассажиров: такие станции позволят точнее выбирать место назначения. Между ними со скоростью до 200 километров в час будет перемещаться электробус.
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