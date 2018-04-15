США собираются наказать Россию за поддержку режима Асада в Сирии

По информации издания, первая часть послания российскому МИД посвящена объяснению мотивов ракетного удара стран западной коалиции по территории Сирийской Арабской Республики. В США считают Дамаск виновным в применении химоружия, и в связи с этим Вашингтону, Лондону и Парижу пришлось принять меры для пресечения подобных действий. Вторая часть послания Хантсмана уже непосредственно касается санкций. В ней говорится, что Вашингтон уведомляет Россию о намерении введения новых ограничений.

Ранее, 14 апреля, об ужесточении санкционного режима со стороны США в отношении Российской Федерации сообщило британское издание Daily Mail, которое сослалось на информацию источника из Белого дома. Однако, на данный момент, ни в администрации президента США, ни в американском Министерстве финансов информацию о введении новых ограничений пока не прокомментировали.

Напомним, в ночь на 14 апреля совместные силы Великобритании, США и Франции нанесли ракетный удар по территории Арабской Республики. По данным российского оборонного ведомства, из более чем ста выпущенных ракет сирийские ПВО смогли сбить около 70. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что все запущенные снаряды достигли своих целей.

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