Когда зацветут тюльпаны в донских степях?

Да, в заповеднике «Ростовский» на днях распустился первый краснокнижный тюльпан Шренка.

Как пояснили « АиФ на Дону » в пресс-службе природоохранной зоны, совсем скоро вся округа будет покрыта этими нежными цветами, которые в народе называют «лазорики».

Также вот-вот распустятся дикие ирисы и другие полевые цветы.

Полюбоваться этим удивительным по своей красоте зрелищем можно в ближайшие выходные на ставшем уже традиционным фестивале «Воспетая степь». Он пройдёт 21 апреля.

Экологи напоминают, что почти все цветочки занесены в Красную книгу, штраф за сорванное или затоптанное растение — две тысячи рублей.