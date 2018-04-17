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Когда зацветут тюльпаны в донских степях?
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Когда зацветут тюльпаны в донских степях? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Да, в заповеднике «Ростовский» на днях распустился первый краснокнижный тюльпан Шренка.
Как пояснили «АиФ на Дону» в пресс-службе природоохранной зоны, совсем скоро вся округа будет покрыта этими нежными цветами, которые в народе называют «лазорики».
Также вот-вот распустятся дикие ирисы и другие полевые цветы.
Полюбоваться этим удивительным по своей красоте зрелищем можно в ближайшие выходные на ставшем уже традиционным фестивале «Воспетая степь». Он пройдёт 21 апреля.
Экологи напоминают, что почти все цветочки занесены в Красную книгу, штраф за сорванное или затоптанное растение — две тысячи рублей.
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