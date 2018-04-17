Время недетское: полиция просит донские школы ограничить автобусные экскурсии в Ростов на время ЧМ-2018

Полицейские разослали в Министерства образования регионов, в которых пройдет чемпионат мира, рекомендательные письма. Силовики напомнили, что всем автобусам за рядом исключений нельзя будет заезжать в города с 1 июня по 17 июля. Также полицейские предложили «учесть данную информацию при планировании организованных перевозок групп детей автобусами в летний период» (копия письма имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

161.ru узнал, как мундиаль отразится на школьных поездках по Ростову в начале летних каникул, а также какие автобусы и на каких условиях пустят в донскую столицу.

Что ждет школьников

В управлении образования Ростова подтвердили, что такое письмо из полиции они действительно получали и документ уже продублировали в районные отделы образования.

— Письмо было, но оно совершенно не нарушает нашу программу, — рассказала главный специалист отдела воспитательной работы и правовой защиты детства Галина Рыбина.

Также она отметила, что в основном летом организованные поездки на автобусах у ростовских школьников связаны с работой летних лагерей: детвору возят в зоопарк, бассейны, театры и так далее.

С 1 июня в городе будут работать 77 дневных лагерей на базах школ.

— Лагеря пользуются большой популярностью у учеников начальной школы. Июнь — самый востребованный месяц в плане работы детских лагерей, — говорит Галина Рыбина.

Летом в школах будут работать детские лагеря

Работа летних площадок для отдыха учеников строится таким образом, что ребята не всё время находятся в школьном лагере. Их досуг стараются сделать не только интересным, но и полезным для здоровья. Для души — театры и зоопарк. А для тела — спорт, бассейны. Возят детей во все эти места на автобусах.

И даже во время ЧМ отказываться от этой программы в школьных лагерях не будут.

— О всех передвижениях школьных автобусов в период чемпионата предупредим заранее соответствующие органы, всё согласуем. Дети не будут ущемлены, — говорит собеседник изданий.

Чтобы не мешать дорожному движению, в дни матчей (пройдут 17 июня, 20 июня, 23 июня, 26 июня, 2 июля) школы просто постараются отказаться от групповых поездок по городу.

А в остальные дни детвору будут перевозить на автобусах, оснащенных системой ГЛОНАСС, что является обязательным требованиям для автобусов, которые будут ездить по городу во время мундиаля.

— Детей всегда перевозим на автобусах с системой ГЛОНАСС, и это не зависит от того, идет ли в городе ЧМ или нет, — подчеркнула Галина Рыбина.

В Министерстве образования Ростовской области корреспонденту 161.ru сказали, что летом экскурсии из области в Ростов не пользуются у школьников спросом, так как есть более интересные направления, например, Азов Таганрог . Поэтому вопрос о групповых детских поездках из области в донскую столицу не стоит.

Что нужно знать всем перевозчикам

В Южном управлении государственного автодорожного надзора рассказали, почему во время ЧМ к автобусам такое пристальное внимание.

— Запрет на въезд в город для автобусов — одна из мер безопасности. Но этот запрет касается не всех автобусных маршрутов, — рассказала корреспонденту 161.ru сотрудница надзорного ведомства Анастасия Красникова.

По ее словам, пригородные, междугородние, внутриобластные маршруты будут работать в обычном режиме. Но для этого перевозчикам надо выполнить следующие условия: автобусы должны быть оборудованы спутниковой навигацией «Эра-ГЛОНАСС», водители или руководители транспортных компаний заранее должны сообщать АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации » о времени и месте въезда в город.

Если транспортная компания организует групповые перевозки по заказу, то перевозчик должен быть зарегистрирован как юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Междугородние автобусы пустят в Ростов только при наличии системы ГЛОНАСС

Для регулярных перевозок в межрегиональном сообщении у перевозчика должна быть лицензия на перевозку более восьми пассажиров.

Также транспортные компании должны будут оформить страховку на тот случай, если в дороге из-за водителя пострадают пассажиры и их имущество.

— Кроме того, у перевозчика должно быть извещение о регистрации в специальном ресурсе АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», — подытожила Анастасия Красникова.