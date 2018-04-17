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Байкеры откроют мотосезон в мае
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Байкеры откроют мотосезон в мае 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В мае состоится открытие мотосезона в Москве. Уже 5 мая при поддержке Департамента транспорта на столичных улицах развернется Московский мотопарад.
А 19 мая открытие сезона отпразднует одно из крупнейших объединений байкеров «МотоМосква». Корреспондент «ВМ» узнал, какие сюрпризы ждать москвичам в этом году.
По словам руководителя объединения «МотоМосква» Андрея Иванова, традиционно в столице празднуется сразу несколько стартов сезона. Некоторые из мотоциклистов начинают выезжать уже в марте. Фактически открытие в 2018 году состоялось в начале апреля, когда при плюсовой температуре байкеры начали стихийно появляться на улицах.
— Обычно официальное открытие каждый из клубов организовывал в конце апреля, — поясняет Андрей Иванов. — Но в этих числах в прошлом году пошел дождь, а в позапрошлом еще был лед на дорогах. Поэтому мы решили передвинуть дату на месяц. Поедем 19 мая. Ожидается две-три тысячи участников.
Точкой отправления, по словам Иванова, была выбрана Поклонная гора. Мотоциклисты проедут по Минской улице и выедут на Кутузовский проспект, после чего уедут за Московскую кольцевую автодорогу. Завершающим этапом станет проезд по трассе М1 до военно-патриотического парка «Патриот». Впервые колонну за МКАД будет сопровождать вертолет.
— Мы наладили связь с ситуационным центром трассы. Их специалисты по камерам проследят за оперативной обстановкой на дороге. Наблюдение будет и с воздуха — с вертолета поступит информация о том, что на данный момент происходит в самой колонне, — сказал Иванов.
К вопросам безопасности внимание повышенное. Например, на Поклонной горе поставят рамки металлоискателей, будут проводиться досмотры всех необходимых документов.
— За порядком проследят не только сотрудники Госавтоинспекции. Почти сто маршалов безопасности на байках будут двигаться в самой колонне, — рассказывает Иванов. — Они набираются из тех, кто провел уже не один десяток подобных мегамероприятий. Их легко найти в толпе — по светоотражающим жилетам.
Поскольку колонна, как всегда, ожидается длинная — около 10 километров, — то маршалы проследят за тем, чтобы никто не отставал, не совершил наезд на прохожего. Кроме того, они, в случае чего, организуют проезд экстренных служб через плотную вереницу байкеров. — В финальной точке заезда всех нас ждет сюрприз, — продолжает руководитель объединения. — Грандиозное шоу с участием авиации. Можно будет прокатится на БТР, либо подняться в воздух на вертолете.
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