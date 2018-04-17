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УК с отозванной лицензией получила двойной штраф в Волгограде
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УК с отозванной лицензией получила двойной штраф в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Мировой суд и суд Красноармейского района Волгограда обязали ООО «ЖЭК» выплатить 120 000 рублей. УК получила наказание за неуплату двух ранее выданных инспекторами облкомприроды штрафов, их сумму просто удвоили.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, ООО «ЖЭК» является одной из самых крупных УК в городе, т.к. обслуживает контейнерные площадки, установленные около жилых домов, в нескольких районах. В начале 2018 года ее лицензия была аннулирована. Но по закону УК должна исполнять свои обязанности до избрания новой управкомпании как минимум в течение шести месяцев.
В 2017 году ООО «ЖЭК» инспекторы облкомприроды штрафовали за то, что контейнеры вовремя не очищали от мусора. Она 19 раз привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 570 000 рублей. За неуплату предыдущих санкций суды взыскали с нее дополнительно 640 000 рублей.
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