УК с отозванной лицензией получила двойной штраф в Волгограде

Мировой суд и суд Красноармейского района Волгограда обязали ООО «ЖЭК» выплатить 120 000 рублей. УК получила наказание за неуплату двух ранее выданных инспекторами облкомприроды штрафов, их сумму просто удвоили.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, ООО «ЖЭК» является одной из самых крупных УК в городе, т.к. обслуживает контейнерные площадки, установленные около жилых домов, в нескольких районах. В начале 2018 года ее лицензия была аннулирована. Но по закону УК должна исполнять свои обязанности до избрания новой управкомпании как минимум в течение шести месяцев.

В 2017 году ООО «ЖЭК» инспекторы облкомприроды штрафовали за то, что контейнеры вовремя не очищали от мусора. Она 19 раз привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 570 000 рублей. За неуплату предыдущих санкций суды взыскали с нее дополнительно 640 000 рублей.