Поисковики Ноябрьска в ближайшие дни отправятся нести «Вахту Памяти»

Совсем скоро три поисковых отряда Ноябрьска поедут в Тверскую и Ростовкую области на поиски погибших в Великой Отечественной войне солдат. В этом году Ноябрьск делегирует 24 человека, почти три четверти из них — старшеклассники.

Для «Северного корпуса» и «Внуков Победы» «Вахта» начнется уже 22 апреля и продлится до 14 мая. Отряды будут участвовать в поисковой экспедиции в составе сводного окружного поискового отряда «Ямал» на территории Ростовской области . С 25 по 19 мая «Виталис» приступит к поискам на территории Тверской области

Ребята готовились весь год: знакомились с архивами, топографическими картами, изучали ландшафты территорий будущих походов, в подробностях изучали исторические факты. За многолетнюю историю деятельности поисковых отрядов Ноябрьска они подняли и торжественно перезахоронили более 500 останков, найдены личные вещи, элементы вооружения, ящики из-под патронов, гильзы, винтовки, каски.

Предметы амуниции и вооружения частично передаются в музеи либо оборудованные места для хранения. Обнаруженные личные вещи и семейные реликвии ребята стараются передать родственникам погибших.