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Поисковики Ноябрьска в ближайшие дни отправятся нести «Вахту Памяти»
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Поисковики Ноябрьска в ближайшие дни отправятся нести «Вахту Памяти» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Совсем скоро три поисковых отряда Ноябрьска поедут в Тверскую и Ростовкую области на поиски погибших в Великой Отечественной войне солдат. В этом году Ноябрьск делегирует 24 человека, почти три четверти из них — старшеклассники.
Для «Северного корпуса» и «Внуков Победы» «Вахта» начнется уже 22 апреля и продлится до 14 мая. Отряды будут участвовать в поисковой экспедиции в составе сводного окружного поискового отряда «Ямал» на территории Ростовской области. С 25 по 19 мая «Виталис» приступит к поискам на территории Тверской области.
Ребята готовились весь год: знакомились с архивами, топографическими картами, изучали ландшафты территорий будущих походов, в подробностях изучали исторические факты. За многолетнюю историю деятельности поисковых отрядов Ноябрьска они подняли и торжественно перезахоронили более 500 останков, найдены личные вещи, элементы вооружения, ящики из-под патронов, гильзы, винтовки, каски.
Предметы амуниции и вооружения частично передаются в музеи либо оборудованные места для хранения. Обнаруженные личные вещи и семейные реликвии ребята стараются передать родственникам погибших.
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