С 17 апреля начинается движение судов по маршруту «Самара-Рождествено»

Со вторника, 17 апреля, начинается движение судов по пригородному маршруту «Самара-Проран-Рождествено», сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Отправление из Рождествено: 06:00, 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:45, 18:15, 20:00.

Время в расписании указано местное.

Заход на ост. Пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.