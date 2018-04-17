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С 17 апреля начинается движение судов по маршруту «Самара-Рождествено»
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С 17 апреля начинается движение судов по маршруту «Самара-Рождествено» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Со вторника, 17 апреля, начинается движение судов по пригородному маршруту «Самара-Проран-Рождествено», сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Отправление из Самары: 06:45, 08:15, 10:00 Проран, 12:00 Проран, 14:00 Проран, 16:00 Проран, 17:30, 19:00 Проран, 21:00.
Отправление из Рождествено: 06:00, 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:45, 18:15, 20:00.
Время в расписании указано местное.
Заход на ост. Пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
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