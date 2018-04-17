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США и Великобритания обвинили Россию в кибершпионаже
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США и Великобритания обвинили Россию в кибершпионаже 

Ведомости 1 час назад
Власти США, Великобритания, а также Австралии обвинили Россию в создании инфраструктуры для наступательных кибератак на «государственные и частные организации», а также на поставщиков услуг критической инфраструктуры и интернет-провайдеров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на совместное заявление департамента внутренней безопасности США, ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании.
У обеих стран есть «высокая уверенность» в обнаружении спонсируемого Россией кибер-вмешательства. Спецслужбы полагают, что российские операции связаны с установкой вредоносного ПО на интернет-маршрутизаторах и другом оборудовании, что может заложить основу для наступательных кибератак. «Нынешнее состояние сетевых устройств США в сочетании с кампанией правительства России по эксплуатации этих устройств угрожает безопасности и экономическому благополучию Соединенных Штатов», отмечается в заявлении.
Австралия ранее также обвиняла «кремлевских хакеров» в кибератаках на свои компании. По данным министра кибербезопасности Агнуса Тейлора, за 2017 г. на них было совершено около 400 нападений. «Коммерчески доступные маршрутизаторы использовались как точка входа, демонстрируя, что каждое подключенное устройство уязвимо для злонамеренной деятельности», — сказал он  15 марта службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.
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