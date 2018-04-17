Народный календарь. 17 апреля. Радоница. Зачем в день Иосифа смотреть на ольху

На вторник, 17 апреля, выпадает Радоница — первый день поминовения усопших после Пасхи, называемый также Родительским днем.

Давайте в этот день вспомним, как много хорошего сделали нам те, кого уже нет рядом, как много света и тепла они нам подарили, и поблагодарим их за это добрыми мыслями и словами. Для тех, кто верует, этот день не наполнен скорбью и черной тоской — они знают, что ушедшие продолжают свой путь, но уже не на земле. Но даже если вы еще только идете к вере, постарайтесь не заливать ушедших в этот день слезами! Встречайте этот день со светлой душой и благодарностью за то, что жизнь подарила нам общение с этими людьми, и попросите Бога — пусть даже не словами молитвы, но искренними словами, идущими от души, за успокоение их душ.

На Радоницу положено посещать кладбища, обязательно нужно побывать на службе, в этот день нельзя ссориться и браниться, а также припоминать ушедшим былые обиды.

А в народном календаре сегодня — день Иосифа-песнопевца. Он был аскетом, жил на Сицилии в IX веке, многие годы провел в знаменитом Солунском монастыре, подвергался гонениям со стороны византийских монархов, боровшихся с христианством, но в историю вошел в первую очередь как создатель очень красивых песнопений, используемых на службах в храмах.

По некоторым традициям Иосифа называли песнописцем — как создателя песнопений, по другим — песнопевцем, как их исполнителя. Но с последним определением Иосифа связано меткое народное замечание: удивительно, но именно на Иосифа принимался петь песни домашний сверчок, а также «пробовал» голос журавль. Журавль считался у наших предков очень светлой птицей. Мало того, что именно он приносил на своих прекрасных крыльях весну, он еще и пугал всякую нечисть. Если в Европе традиционно считали первой весенней птицей ласточку, то на Руси говорили, что ласточка и обмануть может, а вот журавль прилетит — и точно весну принесет. Увидев в небе первого журавля, люди ему кланялись. Считалось также, что если при виде журавля быстро лечь на землю и перевернуться через спину на живот и обратно, спина не будет болеть.

Кроме того, на Иосифа определяли погоду на ближайшее время. Для этого устраивали «ольховые смотрины»: шли к ольхе, смотрели, много ли на дереве сережек. Если много — радовались: считалось, что это к хорошему урожаю овса. Примечали также: если на ольхе листочки распустились раньше, чем на березе, лето будет дождливым. В это время начинались и первые заготовки лекарственных снадобий: сушили первую крапиву — ей лечили кожу, восстанавливали волосы, а кору уже упомянутой ольхи, в которой так много дубильных веществ, использовали как кровоостанавливающее и присушивающее раны средство.

Именины в этот день отмечают Адриан и Вениамин, Георгий и Иван, Иосиф, Мария и Николай, Никита и Федор.

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