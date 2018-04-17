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Разработчик средств защиты космодрома «Восточный» арестован по обвинению в хищениях
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Разработчик средств защиты космодрома «Восточный» арестован по обвинению в хищениях 

pasmi.ru 1 час назад
Экс-директор подведомственного «Росатому» АО «НПК „Дедал“ Сергей Федяев обвинен в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома „Восточный“.
Похищенная безопасность
В конце 2017 года было возбуждено очередное дело о мошенничестве, связанное с космодромом „Восточный“. Оно касается уже контракта 2013 года между „Дедалом“, специализирующемся на разработке секретных средств защиты особо охраняемых ядерных объектов, сигнализаций для охраны границы и т.д., и компанией „Маском“, которая выступала одним из подрядчиков по обеспечению объектов космодрома системами безопасности. Суть сделки, стоимость которой превышала 86 млн рублей, состояла в разработке учебно-тренировочного комплекса (УТК), который состоял из 11 классов, серверной и демонстрационного зала. Необходимо было также создать конструкторскую документацию, разработать программное обеспечение и т. д. Своих мощностей для всего объема работ у „Дедала“ не хватало, и к выполнению контракта был привлечен субподрядчик — компания „Базальт-плюс“ во главе с Сергеем Марковым.
Как считают следователи, после проведения работ часть имущества „Маскома“ была похищена. В рамках этого дела были задержаны, а потом с санкции суда арестованы бывший гендиректор „Дедала“ Сергей Федяев, а также Сергей Марков. Следователи считают, что сделка, заключенная двумя руководителями, являлась фиктивной и объясняется их сговором и давними дружескими отношениями. Тогда же обыски были проведены дома у Федяева и двух его сыновей — Леонида и Юрия, которые являлись конструкторами в „Дедале“. В доме Сергея Федяева изъяли 5 млн рублей, а у одного из его сыновей — два сотовых телефона. Причем Федяевы-младшие на данный момент являются свидетелями по делу своего отца.
По данным „Коммерсанта“, после внутриведомственной ревизии „Росатома“ летом 2016 года Федяев-старший ушел с предприятия по мировому соглашению, получив соответствующее вознаграждение, а его сыновья уволились по собственному желанию.
»Мы убеждены, что отец стал жертвой конкурентной борьбы», — заявил сын обвиняемого Леонид Федяев. Он рассказал, что его отец сейчас содержится в СИЗО Волоколамска, откуда его изредка вывозят на следственные действия. Но при этом ему отказывают в свиданиях с родственниками и прочих ходатайствах.
«Я подал 29 только личных ходатайств следователю, но все они остались без ответа», — пояснил Леонид Федяев, отметив, что его отец, несмотря на солидный возраст и хронические заболевания, «держится хорошо» и виновным себя признать отказывается, поясняя, что махинации с имуществом «Маскома» произошли спустя месяц после его увольнения с предприятия.
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