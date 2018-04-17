По Чебоксарам будут курсировать троллейбусы без «рогов»

Власти Чебоксар планируют закупить современные троллейбусы на автономном ходу, сообщает минтранс Чувашии . В этом году в бюджете города заложены средства на приобретение 5 современных троллейбусов.

По мнению главы минтранса республики Владимира Иванова, в дальнейшем приобретение 15-20 подобных троллейбусов поможет решить проблему передвижения горожан в часы пик.

Напомним, в 2017 году в Чебоксарах протестировали возможности такого вида троллейбусов. Он курсировал по республиканскому центру в преддверии Дня города.