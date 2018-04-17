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Отложенные США санкции укрепили рубль
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Отложенные США санкции укрепили рубль 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Рубль укрепился на решении Дональда Трампа отложить новые санкции против России. Национальная валюта накануне начала расти во время торгов на Московской бирже. 16 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер после консультаций с советниками решил не спешить с введением новых экономических ограничений в отношении России.
Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что об очередных антироссийских санкциях Вашингтон объявит уже в понедельник. Как отмечает «Свободная пресса» со ссылкой на данные торгов, в понедельник вечером рубль рос по отношению к доллару на 82 копейки, к евро — на 75 копеек.
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