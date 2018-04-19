США и КНДР определят площадку для двустороннего саммита

В настоящий момент представители двух стран пытаются выбрать место для исторического саммита, что, как выясняется, крайне непросто. По предварительной информации, американцы и северокорейцы уже отвергли несколько вариантов, а в фаворитах пока ходит Женева с возможностью заезда Кима в Москву.

После самых различных слухов и домыслов на днях президент США Дональд Трамп публично признал, что они с КНДР полным ходом ведут переговоры о проведении саммита. Сенсацией стало сообщение о том, что буквально несколько недель назад в Пхеньяне тайно побывал Майк Помпео, который тогда занимал пост главы ЦРУ, а сейчас выдвинут на должность руководителя Государственного департамента США. По словам того же Трампа, у Помпео была личная беседа с Ким Чен Ыном по поводу саммита и прочих проблем. Итоги общений лидер США оценил как «замечательные».

Сейчас одной из главных интриг является определение того места, где пройдет первая в истории личная встреча глав Соединенных Штатов и Северной Кореи. Американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, уже опубликовали длинный список потенциальных кандидатов.

Если обобщать информацию, то создается впечатление, что процесс напоминает конкурс красоты, когда в несколько туров, исходя из различных критериев, отсеивают претенденток, выявляя в итоге «самую-самую». В целом предложены более десятка мест из трех регионов — Азии, Европы и США. Если говорить про конкретные города, то речь идет о Вашингтоне, Пхеньяне, Сеуле, межкорейской границе (местечко Пханмунчжом), Улан-Баторе, Пекине, Сингапуре, Ханое, Стокгольме, Женеве, Варшаве и Хельсинки. По информации американских СМИ, окружение Дональда Трампа категорически отвергло Пхеньян, не желая быть «гостем у диктатора».

Не рассматриваются также Сеул и Пханмучжом. Исходя из трудности с обеспечением стандартов безопасности для нужд лидера США, «сняты с пробега» Пекин, Ханой и Улан-Батор. Сначала ходили слухи о попытках США настоять на Вашингтоне или Нью-Йорке, но в итоге сам Трамп признал, что американская публика, которая весьма неоднозначно восприняла сообщение о готовности их президента пообщаться с Кимом, будет не в восторге от такого посетителя. В итоге сейчас наиболее вероятным, с точки зрения США, выглядит вариант с Европой, где пока самый высокий рейтинг у Женевы. Впрочем, хватает шансов и у Стокгольма. Как Швецию, так и Швейцарию представители КНДР весьма активно посещают и, судя по их поведению, чувствуют себя весьма комфортно.

Очень мало информации в отношении мнения северокорейцев. Впрочем тут можно сделать некоторые предположения. Серьезным ограничением являются проблемы с путешествием Ким Чен Ына на длительные расстояния. С одной стороны, по слухам, северокорейский «борт № 1» не может летать до Европы без промежуточных посадок, да и вполне можеть быть, что визит Кима в Западную Европу будет встречен демонстрациями протеста. Кроме того, Ким вообще только совсем недавно осуществил свой первый зарубежный визит в Китай, сделав это в стиле отца — тайно и на личном бронепоезде. Скорее всего северокорейцы настаивают на территориально близком варианте, то есть на Азии. Из предпочтительных для Ким Чен Ына мест (помимо непосредственно Пхеньяна) можно назвать Улан-Батор и Пекин, но, как уже было сказано, американцы отвергли эти города.

Объективно достаточно приемлемым вариантом может стать межкорейская граница, а именно Пханмунчжом. Именно в нем 27 апреля пройдет межкорейский саммит, при этом Ким Чен Ын согласился прибыть на южнокорейскую сторону. В принципе, если исходить из интересов США, то Пханмунчжом приемлем и для Вашингтона — в конце концов это территория союзника, тем более что будет символично проведение в том же месте еще одной исторической встречи на высшем уровне.

В Сеуле сейчас сильно заняты именно подготовкой «своего» саммита, до которого осталось всего лишь восемь дней, а потому не очень сильно «влезают» в американо-северокорейские споры по поводу места встречи. Вместе с тем южнокорейцы не скрывают, что были бы сильно рады, если б Трамп и Ким выбрали Пханмунчжом. Однако похоже, что этот вариант не устраивает, в первую очередь, американцев, которые пока больше смотрят в сторону Европы, пытаясь уговорить Ким Чен Ына все же худо-бедно, но потерпеть трудности с перелетом и добраться до далекого Старого света.

Если Ким согласится на европейский вариант, то тогда возникает возможность проведения встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Киму уже давно передали приглашение посетить Россию, так что по пути «туда» или «оттуда» лидер КНДР вполне мог бы побывать в РФ, заодно дав возможность дозаправить и собственный самолет. Если «сойдутся даты», то может быть, что лидер Страны чучхе сможет в России и Кубок мира по футболу лично посмотреть. Трамп заявил, что его консультации с Кимом скорее всего пройдут в июне, а «большой футбол» стартует 14 июня как раз матчем с участием российской сбороной.

Тем не менее не стоит забывать, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может вообще не состояться. Лидер США уже заявил, что не поедет на саммит, если станет понятно, что в встреча не приведет к серьезному дипломатическому успеху.