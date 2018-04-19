Ещё
США и КНДР определят площадку для двустороннего саммита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и КНДР определят площадку для двустороннего саммита 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В настоящий момент представители двух стран пытаются выбрать место для исторического саммита, что, как выясняется, крайне непросто. По предварительной информации, американцы и северокорейцы уже отвергли несколько вариантов, а в фаворитах пока ходит Женева с возможностью заезда Кима в Москву.
После самых различных слухов и домыслов на днях президент США Дональд Трамп публично признал, что они с КНДР полным ходом ведут переговоры о проведении саммита. Сенсацией стало сообщение о том, что буквально несколько недель назад в Пхеньяне тайно побывал Майк Помпео, который тогда занимал пост главы ЦРУ, а сейчас выдвинут на должность руководителя Государственного департамента США. По словам того же Трампа, у Помпео была личная беседа с Ким Чен Ыном по поводу саммита и прочих проблем. Итоги общений лидер США оценил как «замечательные».
Сейчас одной из главных интриг является определение того места, где пройдет первая в истории личная встреча глав Соединенных Штатов и Северной Кореи. Американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, уже опубликовали длинный список потенциальных кандидатов.
Если обобщать информацию, то создается впечатление, что процесс напоминает конкурс красоты, когда в несколько туров, исходя из различных критериев, отсеивают претенденток, выявляя в итоге «самую-самую». В целом предложены более десятка мест из трех регионов — Азии, Европы и США. Если говорить про конкретные города, то речь идет о Вашингтоне, Пхеньяне, Сеуле, межкорейской границе (местечко Пханмунчжом), Улан-Баторе, Пекине, Сингапуре, Ханое, Стокгольме, Женеве, Варшаве и Хельсинки. По информации американских СМИ, окружение Дональда Трампа категорически отвергло Пхеньян, не желая быть «гостем у диктатора».
Не рассматриваются также Сеул и Пханмучжом. Исходя из трудности с обеспечением стандартов безопасности для нужд лидера США, «сняты с пробега» Пекин, Ханой и Улан-Батор. Сначала ходили слухи о попытках США настоять на Вашингтоне или Нью-Йорке, но в итоге сам Трамп признал, что американская публика, которая весьма неоднозначно восприняла сообщение о готовности их президента пообщаться с Кимом, будет не в восторге от такого посетителя. В итоге сейчас наиболее вероятным, с точки зрения США, выглядит вариант с Европой, где пока самый высокий рейтинг у Женевы. Впрочем, хватает шансов и у Стокгольма. Как Швецию, так и Швейцарию представители КНДР весьма активно посещают и, судя по их поведению, чувствуют себя весьма комфортно.
Очень мало информации в отношении мнения северокорейцев. Впрочем тут можно сделать некоторые предположения. Серьезным ограничением являются проблемы с путешествием Ким Чен Ына на длительные расстояния. С одной стороны, по слухам, северокорейский «борт № 1» не может летать до Европы без промежуточных посадок, да и вполне можеть быть, что визит Кима в Западную Европу будет встречен демонстрациями протеста. Кроме того, Ким вообще только совсем недавно осуществил свой первый зарубежный визит в Китай, сделав это в стиле отца — тайно и на личном бронепоезде. Скорее всего северокорейцы настаивают на территориально близком варианте, то есть на Азии. Из предпочтительных для Ким Чен Ына мест (помимо непосредственно Пхеньяна) можно назвать Улан-Батор и Пекин, но, как уже было сказано, американцы отвергли эти города.
Объективно достаточно приемлемым вариантом может стать межкорейская граница, а именно Пханмунчжом. Именно в нем 27 апреля пройдет межкорейский саммит, при этом Ким Чен Ын согласился прибыть на южнокорейскую сторону. В принципе, если исходить из интересов США, то Пханмунчжом приемлем и для Вашингтона — в конце концов это территория союзника, тем более что будет символично проведение в том же месте еще одной исторической встречи на высшем уровне.
В Сеуле сейчас сильно заняты именно подготовкой «своего» саммита, до которого осталось всего лишь восемь дней, а потому не очень сильно «влезают» в американо-северокорейские споры по поводу места встречи. Вместе с тем южнокорейцы не скрывают, что были бы сильно рады, если б Трамп и Ким выбрали Пханмунчжом. Однако похоже, что этот вариант не устраивает, в первую очередь, американцев, которые пока больше смотрят в сторону Европы, пытаясь уговорить Ким Чен Ына все же худо-бедно, но потерпеть трудности с перелетом и добраться до далекого Старого света.
Если Ким согласится на европейский вариант, то тогда возникает возможность проведения встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Киму уже давно передали приглашение посетить Россию, так что по пути «туда» или «оттуда» лидер КНДР вполне мог бы побывать в РФ, заодно дав возможность дозаправить и собственный самолет. Если «сойдутся даты», то может быть, что лидер Страны чучхе сможет в России и Кубок мира по футболу лично посмотреть. Трамп заявил, что его консультации с Кимом скорее всего пройдут в июне, а «большой футбол» стартует 14 июня как раз матчем с участием российской сбороной.
Тем не менее не стоит забывать, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может вообще не состояться. Лидер США уже заявил, что не поедет на саммит, если станет понятно, что в встреча не приведет к серьезному дипломатическому успеху.
Российская Газета: последние новости
В Петрозаводске сорвали сдачу перинатального центра Какие мосты и дороги в Сибири начнут строить в 2018 году Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки"
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО213
Япония заявила протест России400
8 лет за кокаиновый круиз21
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Тулеев уедет за границу315
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
00:57
В столице реконструируют три развязки на МКАД
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение